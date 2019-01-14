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Уголовное дело завели в Саранске за сожжение флага России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело возбуждено в Мордовии по факту сожжения флага России. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Дело возбуждено по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», передает ТАСС.

Полиция проводит проверку по факту публикации видео, которое сняла и разместила в Instagram жительница республики. На кадрах девушка, лица которой не видно, сжигает российский флаг. Она отмечает, что он хорошо горит. Позже видео было удалено из соцсетей.

В ведомстве уточнили, что материалы переданы в ОП № 3 УМВД России по городу Саранск, сообщает телеканал «360».

Участникам надругательства грозит ограничение свободы до одного года или принудительные работы на тот же срок, уточняет НСН.

Ранее, в ноябре 2018 года, участники шествия в честь 100-летия независимости Польши от националистической организации «Всепольская молодежь» во время марша сожгли флаг Европейского союза.

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