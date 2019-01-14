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Общественная палата предложила ввести ответственность за фиктивные браки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Общественная палата (ОП) России предложила ввести административную и уголовную ответственность за заключение фиктивных браков. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает пресс-служба ОП.

«Общественная палата отмечает, что для достижения цели реального снижения количества фактов регистрации фиктивных браков необходимо принимать комплексные меры, направленные на введение административной и уголовной ответственности за фиктивные браки», — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается блокировать сайты, продвигающие такие услуги, передает ТАСС. Предложение выработали по результатам экспертизы проекта об изменениях в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», принятого в первом чтении 19 сентября прошлого года.

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Авторы предложили выдавать иностранцам, у которых есть супруги, родители или дети из числа россиян, разрешение на временное проживание только в том регионе страны, где проживают эти родственники. Уточняется, что такая мера позволит исключить случаи злоупотреблений, а также снизить количество фиктивных браков. Таким образом, мигранты не смогут находиться со своими российскими супругами в разных регионах.

27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный снизить количество фиктивных браков иностранцев с россиянами. 19 декабря Госдума одобрила этот закон. Предполагается, что ограничения не будут затрагивать иностранных граждан, проживающих в России временно и получивших статус участника (члена семьи участника) государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Согласно Семейному кодексу РФ, фиктивным считается брак целью которого является не создание семьи, а получение государственных льгот или материальной выгоды. По законодательству, если суд признает, что он был заключен с целью получения постоянной регистрации или гражданства, то иностранцу грозит запрет на въезд и проживание на территории России. При этом, если он признается недействительным, то аннулируется не только запись акта гражданского состояния, но и каждая сделка, которая была заключена в этом браке.

Если же окажется, что фиктивный брак позволил супругам или одному из них получать льготы от государства, то им может грозить уголовная ответственность.

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