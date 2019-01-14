Прямой эфир

Скончался физик Михаил Городецкий

0
Фото: 1k.com.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в возрасте 52 лет скончался российский физик, профессор МГУ Михаил Городецкий.

По данным «Федерального агентства новостей», ученый умер после продолжительной болезни из-за остановки сердца. Его похороны пройдут во вторник, 15 января. Церемония прощания состоится в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

Городецкий входил в состав научной группы Владимира Брагинского, которая занималась гравитационно-волновыми исследованиями в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Профессор был одним из соавторов публикации, в которой ученые коллаборации LIGO объявили о регистрации гравитационных волн, за что впоследствии получили Нобелевскую премию.

Вклад Городецкого в развитие науки и его талант отметил руководитель московской группы LIGO Валерий Митрофанов.

«Исследования российских ученых с участием Михаила Городецкого нашли свое воплощение при создании детекторов нового поколения, позволивших непосредственно наблюдать гравитационные волны от слияния черных дыр. Городецкий был одним из самых цитируемых отечественных ученых», — приводит его слова «Газета.ру».

Научные работы с авторством российского физика были процитированы более 18 тыс. раз. За участие в коллаборации LIGO он был удостоен премии Breakthrough Prize, а также награды Scopus Award Russia за вклад в развитие физики на национальном и международном уровнях.

Помимо работы в МГУ, с 2014 года он трудился в Российском квантовом центре, где до последнего времени занимал должность научного директора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као
Умер российский ученый Сергей Псахье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017