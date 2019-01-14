Скончался физик Михаил Городецкий

В Москве в возрасте 52 лет скончался российский физик, профессор МГУ Михаил Городецкий.

По данным «Федерального агентства новостей», ученый умер после продолжительной болезни из-за остановки сердца. Его похороны пройдут во вторник, 15 января. Церемония прощания состоится в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

Городецкий входил в состав научной группы Владимира Брагинского, которая занималась гравитационно-волновыми исследованиями в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Профессор был одним из соавторов публикации, в которой ученые коллаборации LIGO объявили о регистрации гравитационных волн, за что впоследствии получили Нобелевскую премию.

Вклад Городецкого в развитие науки и его талант отметил руководитель московской группы LIGO Валерий Митрофанов.

«Исследования российских ученых с участием Михаила Городецкого нашли свое воплощение при создании детекторов нового поколения, позволивших непосредственно наблюдать гравитационные волны от слияния черных дыр. Городецкий был одним из самых цитируемых отечественных ученых», — приводит его слова «Газета.ру».

Научные работы с авторством российского физика были процитированы более 18 тыс. раз. За участие в коллаборации LIGO он был удостоен премии Breakthrough Prize, а также награды Scopus Award Russia за вклад в развитие физики на национальном и международном уровнях.

Помимо работы в МГУ, с 2014 года он трудился в Российском квантовом центре, где до последнего времени занимал должность научного директора.