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Парижская опера отказалась работать с Полуниным из-за высказываний о полных людях

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину принять участие в балете «Лебединое озеро» в феврале 2019 года. Такое решение было принято после его заявлений о нетерпимости к полным людям, сообщает французский портал Dansesaveclaplume.

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Арт-директор оперы Орели Дюпон отправила Полунину письмо, в котором назвала его талантливым танцором, но добавила, что его недавние публичные высказывания в социальных сетях не отвечают ценностям оперы.

Как сообщает «РИА Новости», 11 января Полунин опубликовал на своей странице в Instagram запись, в которой резко высказался в адрес полных людей. Он написал, что полнота — это «некрасиво» и является результатом лени. На следующий день комментарий был удален.

В декабре прошлого года танцовщик рассказал на своей странице, что сделал татуировку с портретом президента России Владимира Путина с целью защитить российского лидера от «негативной энергетики». Артист отметил, что у него самого в тот момент «было много сил и энергии».

Российский артист балета Сергей Полунин был самым молодым премьером Королевского балета Лондона, а также работал солистом Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 2016 года танцует в Баварском государственном балете (Мюнхен), а также снимается в кино. Его, в частности, можно увидеть в картине Рэйфа Файнса «Белая ворона», посвященной Рудольфу Нурееву, и детективе «Убийство в Восточном экспрессе».

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