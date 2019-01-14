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В РКН прокомментировали ситуацию с юридическими изменениями в Telegram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Юридические изменения в компании, владеющей сервисом Telegram, ничего не меняют в ситуации вокруг этого мессенджера, заявил 14 января глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) Александр Жаров.

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«Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации, в данном случае — мессенджером Telegram. Ничего не меняется», — цитирует Жарова ТАСС.

10 января стало известно, что создатель мессенджера Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP. Она находится в разработанном Роскомнадзором реестре организаторов распространения информации.

По российскому законодательству, включенные в этот реестр сервисы должны предоставлять РКН информацию для дешифровки переписки пользователей. Также платформы обязаны хранить данные о фактах коммуникации пользователей на территории России до шести месяцев. За неисполнение требований сервис могут заблокировать в России.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.

В августе Telegram изменил политику конфиденциальности и согласился раскрывать IP-адрес и номер телефона подозреваемого при получении соответствующего решения суда. Позже в Роскомнадзоре назвали условия для разблокировки Telegram.

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