На борту разбившегося в Карадже самолета находились граждане Ирана

Командир и 15 членов экипажа, которые находилась на борту разбившегося в Карадже грузового самолета, имели гражданство Исламской Республики Иран, сообщили в министерстве транспорта и дорог Киргизии.

«Согласно заявке, на борту <…> были граждане Ирана. По данным Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, борт прибыл из Таиланда (в Бишкек. — Ред.) пустой и был загружен мясом», — цитирует комментарий ведомства ТАСС.

Грузовой Boeing 707 ВВС Ирана вылетел из бишкекского аэропорта Манас 14 января в 07:16 по местному времени (04:16 мск). Самолет выполнял рейс в иранский город Карадж, но при подлете к пункту назначения пилот перепутал аэродром. Приземлившись не в том аэропорту, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение воздушной гавани, а потом в жилой квартал.

В результате авиакатастрофы погибли 15 человек, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.