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«Открытые беспринцЫпные чтения» пройдут в Калининграде

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Литературно-театральный фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения – 2019» состоится в Калининграде. Проект нацелен на продвижение современной российской литературы.

Фестиваль стартует 14 марта. Калининградские актеры будут читать со сцены произведения известных авторов, а рассказы местных писателей представят звезды российского театра и кино. Отбор авторов и артистов будет вестись до 6 февраля, пишет ИА FlashNord.

Кроме того, перед зрителями выступит сооснователь проекта, писатель Александр Цыпкин, артист театра и кино Дмитрий Чеботарев и народный артист РФ Сергей Гармаш.

За три года в 15 странах мира состоялось более 200 чтений. В 2019 году в различных городах России состоится более 10 подобных фестивалей.

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