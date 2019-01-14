Прямой эфир

Две новые школы построят в Астраханской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астраханской области планируют построить две новые школы пристрой к существующей. С просьбой обратить внимание на нехватку мест в школах к врио губернатора области обратились жители Наримановского, Красноярского и Володарского районов, сообщает Управление по работе с обращениями граждан администрации главы региона.

В ходе проработки вопросов выяснилось, что в поселке Мирный Наримановского района запланировано строительство школы на 220 учащихся, а в селе Новоурусовка Красноярского района на 225 учащихся. Также планируется возвести пристройку к Сорочинской школе Володарского района на 25 мест, пишет «Астрахань-24».

В своем обращении к губернатору жители Наримановского района указали, что в школе в поселке Мирный есть школа рассчитанная на 55 учеников, но в ней учатся 155 школьников. Для того чтобы попасть в столовую или спортзал, им приходится идти в соседние здания.

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов поручил держать ситуацию на контроле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проезд в пригородных поездах стал дешевле в Астраханской области
Новые школьные автобусы закупили в Астраханской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017