Две новые школы построят в Астраханской области

В Астраханской области планируют построить две новые школы пристрой к существующей. С просьбой обратить внимание на нехватку мест в школах к врио губернатора области обратились жители Наримановского, Красноярского и Володарского районов, сообщает Управление по работе с обращениями граждан администрации главы региона.

В ходе проработки вопросов выяснилось, что в поселке Мирный Наримановского района запланировано строительство школы на 220 учащихся, а в селе Новоурусовка Красноярского района на 225 учащихся. Также планируется возвести пристройку к Сорочинской школе Володарского района на 25 мест, пишет «Астрахань-24».

В своем обращении к губернатору жители Наримановского района указали, что в школе в поселке Мирный есть школа рассчитанная на 55 учеников, но в ней учатся 155 школьников. Для того чтобы попасть в столовую или спортзал, им приходится идти в соседние здания.

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов поручил держать ситуацию на контроле.