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Пьяный омич заснул в снегу с годовалой дочкой под курткой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пьяный житель Омска заснул в снегу вместе с годовалой дочерью, на которой не было верхней одежды, сообщает региональный главк МВД. 

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Инцидент произошел 11 января на улице Бархатовой. Лежащего на снегу мужчину заметил житель городка Нефтяники и сразу же вызвал скорую помощь. Ребенка госпитализировали. У малышки диагностировали ушибы мягких тканей головы и общее переохлаждение.

В отношении омича составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Какие-либо пояснения относительно ситуации мужчина дать не смог, поскольку был сильно пьян. 

Позже было установлено, что мать ребенка находится в Павлоградском районе у знакомых, к которым она уехала вечером того же дня. Она и ее сожитель собирались поехать вместе, но деньги на проезд отсутствовали. 

В итоге женщина заняла деньги у соседей и впоследствии уехала одна, а ее гражданский супруг уснул в сугробе, держа дочку под курткой, так как верхней одежды у ребенка не было.

На мать ребенка составили административный протокол по статье  «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 

Семью поставили на учет, теперь она будет находится под контролем социальных служб и органов внутренних дел. В дальнейшем будет решен вопрос о жизнеустройстве ребенка. 

Ранее в декабре сообщалось, что трехлетний малыш самостоятельно выбрался из тайги под Хабаровском. Он прошел 3 км по морозу.

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