Три человека пострадали в ДТП в Тульской области

В Богородицком районе Тульской области автомобиль Lada врезался в дерево. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Авария произошла в воскресенье, 13 января, на 236-м км трассы М-4 «Дон». Автомобиль Lada Granta под управлением 24-летней девушки вылетел в кювет и врезался в дерево. Отмечается, что водитель превысила допустимую скорость и потеряла контроль над автомобилем, пишут «Тульские известия».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Водителю и пассажиру 1990 года рождения медицинская помощь была оказана на месте, после которой они были отпущены. Второй пассажир, женщина 1966 года рождения, получила различные телесные травмы и была госпитализирована.