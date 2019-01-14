Шестилетняя девочка погибла при пожаре в Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Саратовской области при пожаре в частном доме погибла шестилетняя девочка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в понедельник, 14 января, около 9 утра в одном из частных домов в селе Черновка. Прибывшие на место происшествия пожарные в ходе тушения обнаружили тело шестилетней девочки без признаков жизни, пишет НИА «Самара».

На месте происшествия работала следственно-криминалистическая группа. По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

11 января в Тверской области при пожаре погибли два человека. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.