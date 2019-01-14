Прямой эфир

Задержан подозреваемый в погроме на территории храма в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичные полицейские задержали мужчину 1986 года рождения, которого подозревают в совершении погрома на территории храма преподобного Сергия Радонежского на западе Москвы, сообщили в главном управлении МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Богданова в ночь на 12 января. В полицию обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный проник на территорию разбил в здании стекло и уличный фонарь.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.

11 января стало известно, что московские власти одобрили строительство в Южном Бутово первого в столице храма Армянской католической церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Храм канонической УПЦ в Житомирской области Украины захватили радикалы
Первый за 70 лет христианский храм построят в Турции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017