Задержан подозреваемый в погроме на территории храма в Москве

Столичные полицейские задержали мужчину 1986 года рождения, которого подозревают в совершении погрома на территории храма преподобного Сергия Радонежского на западе Москвы, сообщили в главном управлении МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Богданова в ночь на 12 января. В полицию обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный проник на территорию разбил в здании стекло и уличный фонарь.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.

11 января стало известно, что московские власти одобрили строительство в Южном Бутово первого в столице храма Армянской католической церкви.