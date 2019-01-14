Почти 90 единиц техники задействовали в уборке Тамбова от снега

В Тамбове продолжается уборка улиц от снега, было задействовано почти 200 человек и 90 единиц техники. Об этом сообщает информационное управление городской администрации.

В понедельник, 14 января, все силы были брошены на расчистку Комсомольской площади, улиц Карла Маркса и Интернациональной, Лермонтовского путепровода и площади Ленина. В общей сложности в уборке города задействованы 190 человек и 97 единиц спецтехники.

На уборку были направлены 22 единицы спецтехники, 13 «ЗИЛов», восемь «КамАЗов», а также тракторы, автогрейдеры, шнекороторы, фургоны и погрузчики, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Помимо уборки основных улиц города, сотрудники МБУ «Спецдорсервис» расчищают второстепенные улицы, прометают и обрабатывают дороги и тротуары.