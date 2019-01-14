Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе в ходе встречи с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает «БелТА».

«Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он лично переживает за ситуацию на Украине, поскольку много раз бывал там служил там в армии.

«Да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом», — добавил Лукашенко.

Медведчук отметил личную роль президента Белоруссии и роль Минска в мирном урегулировании в Донбассе, передает RNS.

По его словам, Лукашенко предоставил площадку для переговоров по ситуации в Донбассе и минские соглашения продолжают восприниматься как единственный план мирного разрешения ситуации. Политик констатировал с сожалением, что они не исполняются. Он добавил, что для многих украинцев, которые хотят мира в регионе, Минск стал не только центром братского дружеского народа, но и надеждой на мирное урегулирование, сообщает телеканал «Звезда».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в феврале того же года. Они объявили о создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев в ответ начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В апреле прошлого года ее переименовали в операцию объединенных сил (ООС).

В настоящее время в Донбассе действует так называемое новогоднее перемирие, вступившее в силу 29 декабря. Режим прекращения огня не нарушался в новогоднюю ночь, однако 1 января в ДНР сообщили об обстреле украинскими военными Докучаевска.