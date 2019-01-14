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Сенатор осудила планы Совета Европы мониторить соцсети на Украине

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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Сенатор от Крыма, член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» назвала вмешательством англосаксов во внутренние дела Украины планы Совета Европы мониторить соцсети во время президентских выборов на Украине.

В начале января Совет Европы опубликовал соответствующий тендер с намерением найти специалистов для мониторинга. Как отмечается, такое «беспристрастное наблюдение» должно будет обеспечить честность электорального процесса на Украине.

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«Нарушением демократических принципов и прав человека является задуманный Советом Европы и США электоральный контроль и политическая цензура украинских соцсетей в период предстоящих президентских выборов на Украине», — рассказала Ковитиди.

По ее словам, откровенное вмешательство англосаксов в вопросы де-юре суверенного государства Украина грубо противоречит основным принципам прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в статьях 31 и 32 Конституции Украины. В соответствии с этими нормами, каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции, добавила сенатор.

Предоставление США и западным службам права самостоятельно выявлять в украинских соц сетях фейковые аккаунты и блокировать их грубо противоречит международному и национальному праву, — подчеркнула парламентарий.

«Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь. Сбор хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия не допускается, согласно ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г», — заключила Ковитиди.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая.

Всего на высший государственный пост претендуют более 30 человек. 3 января стало известно, что из государственного бюджета Украины на проведение выборов президента страны будет выделено более 2,4 млрд гривен ($82,6 млн). 

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