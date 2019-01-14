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Более 60 прорубей подготовят для крещенских купаний в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В московском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили о подготовке в столице 63 прорубей для купания на Крещение.

«Осуществляется подготовка 60 мест для проведения обряда крещенского купания в Москве, в которых будет оборудовано 63 проруби», — приводит слова представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Собеседник агентства добавил, что информация о количестве мест для крещенских купаний может быть изменена.

Ранее синоптики рассказали о погоде на Крещение в центральной части России. Согласно прогнозам, традиционных морозов не ожидается. 19 и 20 января в ночное время столбики термометров опустятся до -5…-10 градусов, днем ожидается -2…-7 градусов.

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