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Питание в школах Пензенской области проверят без предупреждения

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В учебных заведениях Пензенской области пройдут внезапные рейды по проверке качества питания. Специалисты проведут анализ продуктов и выполнения норм питания для учащихся.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, общественный контроль имеет прав расширить перечень посещаемых организаций и проверить качество питания в детских садах. На основе рейдов будет составлена реальная картина организации питания в учреждениях. Специалисты проверят размер порций, ингредиенты, стоимость предлагаемых блюд. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

В правительстве региона уточнили, что в состав рейдов войдут представители Общественной палаты и СМИ. Проверяющие будут наведываться в школьные столовые без предупреждения.

Итоги по рейдам будут подведены в феврале 2019 года.

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