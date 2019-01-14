Битва продолжается: новогодние лидеры не сдают позиций в прокате

Новинки проката не смогли потеснить лидеров прошлого уикенда. Как и ранее, первую строчку держит военная экшн-драма «Т-34». По данным ЕАИС, вторая неделя проката принесла фильму более 327 млн рублей. С общей кассой в 1,7 млрд фильм благополучно вышел на второе место в списке самых кассовых российских релизов — впереди только «Движение вверх».

На второй строчке нынешнего бокс-офиса по-прежнему располагается комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Заработав за уикенд более 100 млн рублей, адаптация популярного сериала преодолела рубеж в 1,5 млрд.

— Обычно сразу после новогодних каникул в кинотеатрах наступает затишье, так как больших премьер в это время не бывает. Но прошедший уикенд приятно удивил индустрию, — поделилась с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — По-прежнему хорошо работают победители «новогодней битвы» — интерес зрителей не падает и после выхода голливудских новинок. Уже можно с уверенностью сказать, что финальный бокс-офис «Т-34» превысит 2 млрд рублей. Фильм по-прежнему идет вровень с «Движением вверх», и если тенденция продолжится и на следующий неделе, вероятность догнать прошлогоднего лидера возрастет.

В то же время хорошо себя проявили и новинки уикенда. Боксерская драма «Крид 2» смогла стать третьей со сборами в 70 млн. Как отмечает эксперт, сиквел улучшил результаты первой части, а сборы семейной ленты «Путь домой» (четвертое место и почти 63 млн в копилке) превзошли результаты «Собачьей жизни», прошлогоднего фильма со схожим сюжетом, также снятого по роману писателя Брюса Кэмерона. Наконец, на пятом месте финишировал голливудский мультфильм «Гринч». Его достижение — 50 млн за эту неделю и 910 млн за месяц проката в России.

В топ-10 держатся еще два российских релиза. Сборы в 35 млн обеспечили анимации «Три богатыря и наследница престола» седьмое место. Теперь на ее счету в общей сложности 540 млн. Замыкает первую десятку комедия «Елки Последние» с бокс-офисом в 26 млн. Общая касса финальной части самой успешной российской франшизы составила 671 млн рублей.

— В этот уикенд, помимо лидеров проката, зрителей в кинотеатры должен привлечь один из самых ожидаемых релизов начала года — комикс-триллер «Стекло», — полагает Ольга Зинякова. — Это продолжение хита «Сплит», заключительная часть трилогии М. Найта Шьямалана с Брюсом Уиллисом, Джеймсом МакЭвоем и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях.