Прямой эфир

Битва продолжается: новогодние лидеры не сдают позиций в прокате

Военная экшн-драма «Т-34» пока идет по стопам «Движения вверх»
0
Фото: Централ Партнершип
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новинки проката не смогли потеснить лидеров прошлого уикенда. Как и ранее, первую строчку держит военная экшн-драма «Т-34». По данным ЕАИС, вторая неделя проката принесла фильму более 327 млн рублей. С общей кассой в 1,7 млрд фильм благополучно вышел на второе место в списке самых кассовых российских релизов — впереди только «Движение вверх».

На второй строчке нынешнего бокс-офиса по-прежнему располагается комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Заработав за уикенд более 100 млн рублей, адаптация популярного сериала преодолела рубеж в 1,5 млрд.

Дважды миллиардер: два фильма с Александром Петровым возглавили прокат
По итогам новогодней битвы сразу четыре российских картины оказались в топ-5

— Обычно сразу после новогодних каникул в кинотеатрах наступает затишье, так как больших премьер в это время не бывает. Но прошедший уикенд приятно удивил индустрию, — поделилась с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — По-прежнему хорошо работают победители «новогодней битвы» — интерес зрителей не падает и после выхода голливудских новинок. Уже можно с уверенностью сказать, что финальный бокс-офис «Т-34» превысит 2 млрд рублей. Фильм по-прежнему идет вровень с «Движением вверх», и если тенденция продолжится и на следующий неделе, вероятность догнать прошлогоднего лидера возрастет.

В то же время хорошо себя проявили и новинки уикенда. Боксерская драма «Крид 2» смогла стать третьей со сборами в 70 млн. Как отмечает эксперт, сиквел улучшил результаты первой части, а сборы семейной ленты «Путь домой» (четвертое место и почти 63 млн в копилке) превзошли результаты «Собачьей жизни», прошлогоднего фильма со схожим сюжетом, также снятого по роману писателя Брюса Кэмерона. Наконец, на пятом месте финишировал голливудский мультфильм «Гринч». Его достижение — 50 млн за эту неделю и 910 млн за месяц проката в России.

В топ-10 держатся еще два российских релиза. Сборы в 35 млн обеспечили анимации «Три богатыря и наследница престола» седьмое место. Теперь на ее счету в общей сложности 540 млн. Замыкает первую десятку комедия «Елки Последние» с бокс-офисом в 26 млн. Общая касса финальной части самой успешной российской франшизы составила 671 млн рублей.

В этот уикенд, помимо лидеров проката, зрителей в кинотеатры должен привлечь один из самых ожидаемых релизов начала года — комикс-триллер «Стекло», — полагает Ольга Зинякова. — Это продолжение хита «Сплит», заключительная часть трилогии М. Найта Шьямалана с Брюсом Уиллисом, Джеймсом МакЭвоем и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях.

Также в прокат выходят британская драма «Две королевы» с Марго Робби и Сиршой Ронан, французский анимационный фильм «Астерикс и тайное зелье», комедии «Пышка» с Дженнифер Энистон и «Ничего себе каникулы», немецкая мелодрама «Романтики 303». Поклонников серьезного кино ждет драма «Интервью с Богом» и новый фильм мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса «Наше время», один из фаворитов критики последнего Венецианского кинофестиваля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Надо себя рвать на части, иначе не получится чего-то достичь»
Актер Александр Петров — о жизненных установках, собирательных персонажах и танках на морозе
Комиссарское тело: алкоголизм в полиции Франции и русские боксеры-убийцы
Что смотреть в кино в выходные

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017