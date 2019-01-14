Психологи бесплатно помогут алтайским семьям в трудной ситуации

В Алтайском крае стартует проект «Семейный психолог». Семейные пары, которые оказались в трудной ситуации, смогут рассчитывать на бесплатную помощь специалистов.

Проект был организован Центром социального развития семьи благодаря президентскому гранту. Он позволит супружеским парам, в которых разладились отношения, восстановить ресурсность в ситуации развода, семейного конфликта, рождения ребенка-инвалида, болезни или смерти близких. Об этом сообщает altapress.ru.

Психологи будут оказывать помощь бесплатно. Кроме того, для жителей региона, которые склонны к агрессивному поведению, в Барнауле и Новоалтайске проведут тренинг «Управление гневом».