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Некрополь возрастом 4,5 тыс. лет нашли в подмосковной Истре

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В подмосковной Истре археологи обнаружили некрополь с боевыми каменными топорами возрастом 4,5 тыс. лет. Захоронение датируется 2600–2500 годами но н.э. Его нашла экспедиция Института археологии РАН.

Считается, что погребение принадлежит первым скотоводам и земледельцам на Русской равнине, носителям фатьяновской культуры. Комплекс является ровесником пирамид Хеопса в Древнем Египте и золотоносных царских гробниц Ура в Древней Месопотамии, сообщает «Подмосковье сегодня».

Эксперты полагают, что фатьяновский могильник появился на Истре из-за перемещений носителей культур боевых топоров с территорий Северной и Центральной Европы в леса Восточной Европы. Не исключено, что нынешняя находка прольет свет на генезис этой культуры, пути миграции ее представителей и их роль в формировании восточноевропейских племен.

Раскопки только начались, но археологам, кроме топоров, удалось уже найти наконечники дротиков, погребальные сосуды и лезвие ножа.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Зарайске археологи нашли череп мамонта, внутри которого был спрятан клад. Он представлял из себя кремниевые изделия и заготовки для изготовления орудий.

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