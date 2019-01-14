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Кадры крушения Boeing 707 под Тегераном опубликованы в Сети

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Кадры крушения грузового Boeing 707 в пригороде Тегерана появились в Сети. На борту самолета, летевшего из Бишкека (Киргизия), и по ошибке приземлившегося в аэропорту Фатх в Карадже, находились 10 человек.

На записи видно, как сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, уточняет НСН.

Крушение произошло в понедельник, 14 января. Чартерный рейс Тегеран-Бишкек-Пайам осуществляла иранская авиакомпания Iran Air Force. Самолет приземлился в бишкекском международном аэропорту «Манас» поздним вечером 13 января. Там на борт загрузили 30 т охлажденного мяса, а утром лайнер, державший курс на Карадж, поднялся в воздух, уточняет сайт kp.ru.

Капитан судна при посадке не справился с управлением. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ее ограничительную стену, разрушился и загорелся.

В результате авиакатастрофы погибли 15 человек, все они граждане Ирана. Выжить удалось только бортинженеру. Граждан Киргизии на борту разбившегося судна не было.

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