Кадры крушения Boeing 707 под Тегераном опубликованы в Сети
Кадры крушения грузового Boeing 707 в пригороде Тегерана появились в Сети. На борту самолета, летевшего из Бишкека (Киргизия), и по ошибке приземлившегося в аэропорту Фатх в Карадже, находились 10 человек.
На записи видно, как сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, уточняет НСН.
Крушение произошло в понедельник, 14 января. Чартерный рейс Тегеран-Бишкек-Пайам осуществляла иранская авиакомпания Iran Air Force. Самолет приземлился в бишкекском международном аэропорту «Манас» поздним вечером 13 января. Там на борт загрузили 30 т охлажденного мяса, а утром лайнер, державший курс на Карадж, поднялся в воздух, уточняет сайт kp.ru.
Boeing 707 cargo plane crashes in #Iran https://t.co/DFbuwDiqvO pic.twitter.com/IViLboVEof— Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.
Капитан судна при посадке не справился с управлением. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ее ограничительную стену, разрушился и загорелся.
В результате авиакатастрофы погибли 15 человек, все они граждане Ирана. Выжить удалось только бортинженеру. Граждан Киргизии на борту разбившегося судна не было.