Памятник Ерофею Хабарову в Хабаровске покрылся трещинами

Трещины заметили на монументе в честь русского землепроходца Ерофея Хабарова, который установлен на площади перед железнодорожным вокзалом в Хабаровске. Этот памятник, появившийся в 1958 году, считается одним из главных городских символов.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, разрушения заметил местный житель. Организация направила письма в госструктуры с просьбой разобраться, насколько они опасны для памятника и представляют ли угрозу проходящим рядом с ним людям.

Между тем, в краевом центре охраны памятников истории и культуры факт частичного разрушения постамента подтвердили. Специалисты считают, что самому памятнику это не угрожает, но куски бетона могут упасть на случайных прохожих, поэтому монумент необходимо огородить.

Агентство напоминает, что трещины на постаменте под Хабаровым были обнаружены еще в апреле 2018 года. Тогда и выяснилось, что монумент никому не принадлежит. До сих пор никаких действий для того, чтобы реконструировать постамент, предпринято не было.