Порядка 20 тыс. дополнительных смарт-карт закупят для пассажиров Омска

Мэрия Омска планирует закупить 20 тыс. электронных транспортных смарт-карт для пассажиров. Госконтракт будет заключен с единственным поставщиком — компанией «Карты и системы» из Москвы. Информацию о закупке карт разместило МУП «Пассажиросервис».

Согласно опубликованным данным, закупка осуществляется в условиях форс-мажора, что позволило сократить время и закупить карты у единственного поставщика. Ранее полугодовой запас карт раскупили за две недели.

Стоимость контракта составила 680 тыс. рублей. Средства выделены из бюджета города. На них приобретут дополнительные 20 тыс. транспортных карт, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По словам главы департамента транспорта города Александра Вялкова, он не предполагал, что возникнет подобный ажиотаж. Вялков объяснил ситуацию особым менталитетом пожилых омичей.