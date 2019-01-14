Некрополь с боевыми топорами возрастом более 4,5 тыс. лет обнаружили на Истре

Археологи обнаружили некрополь с каменными боевыми топорами возрастом около 4,5 тыс. лет в подмосковной Истре. Раскопки начались недавно, однако исследователи уже обнаружили первые артефакты, связанные с погребениями фатьяновцев — первых скотоводов и земледельцев на Русской равнине. Об этом рассказали в областном Минкультуры.

Среди находок — боевой топор и ритуальный топор-клин из камня, погребальные сосуды, наконечники дротиков и лезвие ножа. Возраст предметов превышает 4,5 тыс. лет, сообщает телеканал «360».

Носители фатьяновской культуры первыми осваивали Русскую равнину, занимаясь на этой территории выпасом скота и земледелием, передает НСН. Их комплексы являются ровесниками золотоносных царских гробниц Ура в Древней Месопотамии и пирамид Хеопса в Древнем Египте.

По мнению ученых, находка поможет четче понять генезис этой культуры, их рода в формировании восточно-европейских племен, а также пути их миграции.

Ранее в январе американские антропологи Университета Бингемтона пришли к выводу, что каменные истуканы на острове Пасхи указывали на источники пресной воды.