Выставку тактильных картин откроют в Сочи

В Сочи 18 января откроется выставка тактильных картин — к полотнам можно будет прикоснуться не только взглядом, но и руками. Выставка состоится в Сочинском художественном музее.

Организаторы отмечают, что экспозиция «Прикоснись к картине» предназначена не только для людей с инвалидностью по зрению. Произведения созданы таким образом, чтобы посетитель мог спокойно касаться их пальцами, не боясь повредить.

ИА «Кубанские новости» сообщает, что это вернисаж в рамках второй части авторского проекта Ольши Хрисановой. Выставка будет открыта до 17 февраля. Вход свободный.

Ранее сообщалось о том, что в Московском Манеже проходит выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний». Она организована петербургским Музеем Фаберже и претендует на статус одной из главных выставок года.