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В ОНФ опровергли информацию о запрете приносить домашнюю еду в школу

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Новые нормы и правила по организации школьного питания не запрещают родителям давать детям в школу еду из дома. Такое заявление сделал в понедельник, 14 января, руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Михаил Развожаев после встречи экспертов ОНФ с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

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Как сообщает ТАСС, недовольство людей возникло после публикации новой редакции СанПин по детскому питанию, в которой содержится пункт о запрете проноса в школу продуктов из дома.

«Сегодня мы пригласили Анну Юрьевну (Попову. — Ред.) в Народный фронт, чтобы четко дать ответ на ту интерпретацию проекта СанПиН, который был опубликован. Никаких запретов, с точки зрения домашней еды, которую родители каждый день дают детям в школы, нет, никаким образом новый СанПиН на это питание не влияет, не запрещает и ограничений не накладывает», — подчеркнул Развожаев.

Он отметил, что люди неверно истолковали пункт проекта СанПин о домашней еде, хотя юридически он был составлен корректно и касался организации питания. По словам Развожаева, никаких ограничений касательно индивидуальной еды не будет. Попова также подчеркнула, что родители имеют право кормить своих детей так, как считают нужным.

О новых правилах, регулирующих детское питание в образовательных организациях,  Роспотребнадзор сообщил на своем сайте 10 января. В тот же день в пресс-службе ведомства объяснили, что в пункте о запрете проноса еды в школу речь идет именно о приготовлении в школе блюд из принесенных с собой продуктов. 

Ранее 14 января сообщалось, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила отнести к тяжким преступлениям нарушение санитарно-эпидемиологических норм в отношении детей. Новые квалифицирующие признаки депутат предлагает внести в статью 236 Уголовного кодекса («Нарушение санитарно-эпидемиологических норм»).

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