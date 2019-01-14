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Перевозчики пассажиров в Башкирии будут оформлять новые лицензии

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Новый закон о лицензиях перевозчикам пассажиров в Башкирии начнет действовать 1 марта. У предпринимателей будет четыре месяца для оформления документов — до 1 июля. Об этом на пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс-Поволжье», рассказал начальник Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сергей Мережко.

Фирмы, которые перевозят работников на вахтовых автобусах, также обяжут делать лицензии. Об этом пишет «МедиаКорСеть». Среди лицензионных требований: инфраструктура, стоянки, включая ночные, медицинский и технический предрейсовый и послерейсовый контроль, тахографы.

Также новый закон направлен на тех, кто регулярные (постоянные) перевозки, то есть свой регулярный бизнес, маскирует под заказные перевозки и другие подобные как будто разовые заказы.

Общероссийское объединение пассажиров выявило 236 сайтов для бронирования нелегальных автобусов, отправляющихся из Москвы. Реальные масштабы этой проблемы по всей стране никому не известны, отмечают общественники. При этом, по данным ГИБДД, в авариях с участием автобусов за девять месяцев этого года погибли свыше 600 человек и пострадали более 13 тыс.

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