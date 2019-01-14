ГП призвала доработать законопроекты о недопустимости оскорблений в Сети

Генпрокуратура отказалась поддержать в предложенной редакции законопроекты об ответственности за фейковые новости, неуважительные высказывания и оскорбления в адрес конституции и государственных символов в интернете, сославшись на необходимость доработки документов. Об этом 14 января сообщила замглавы правового управления надзорного ведомства Екатерина Артамонова.

«С нашей точки зрения, формулировки этих законопроектов, безусловно, носят технический характер, а принятие решений будет невозможным без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», — приводит ТАСС слова представителя Генпрокуратуры. Об этом она заявила в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Кроме того, Артамонова подчеркнула, что эти инициативы могут привести к необоснованному ограничению прав россиян на свободное распространение информации, и призвала более взвешенно подойти к подготовке и доработке законопроектов. Представитель ведомства также отметила необходимость обеспечения разумного баланса между соблюдением конституционных прав граждан и недопущением подобной информации в Сети.

Законопроект об административной ответственности за оскорбление конституции и государства в Сети были внесены на рассмотрение Госдумы 12 декабря. Авторы, в числе которых сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, предлагают внести изменения в статью «Мелкое хулиганство».