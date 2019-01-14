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Роскомнадзор за год пресек незаконную продажу почти 84 тыс. SIM-карт

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Николаев Александр
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В течение 2018 года Роскомнадзор совместно с МВД России провел более 2 тыс. мероприятий по пресечению незаконной продажи SIM-карт операторов мобильной связи, что на треть больше, чем в 2017 году.

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По итогам рейдов было изъято более 83,7 тыс. SIM-карт (в 2017-м — более 106,5 тыс.). Из них 35 тыс. SIM-карт принадлежали ПАО «Вымпелком», 18,7 тыс. — ПАО «МТС», 13, 5 тыс. — ПАО «Мегафон», 6, 3 тыс. — ООО «Т2 Мобайл» и 10,2 — другим операторам связи. В отношении нарушителей составлено более тысячи протоколов об административных правонарушениях (на 8% больше по сравнению с прошлым годом), сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Известия».

Отмечается, что большее количество нарушений связано с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи не уполномоченным лицом, а также с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, по результатам мероприятий по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете выявлено 1164 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России.

Мероприятия по проверке законности реализации SIM-карт проводятся с 2016 года. Помимо контрольных рейдов по точкам продажи, Роскомнадзор проводит профилактическую работу с населением посредством семинаров, онлайн-конференций, социальной рекламы.

Ситуацию также призваны изменить вступившие в силу поправки в закон «О связи» (с 1 июня 2018 года) и Правила оказания услуг телефонной связи (с 17 ноября), согласно которым услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в автоматизированную систему расчетов.

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