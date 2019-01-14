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МЧС предупредило жителей Рязанской области об ухудшении погоды

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В Рязанской области в течение дня 14 января ожидается ухудшение погоды. МЧС предупреждает жителей региона о метели.

По данным ведомства, скорость ветра будет достигать 17 м/с. В отдельных районах Рязанской области ожидается гололед и метель. Видимость на дорогах может уменьшиться до 1 км, сообщает РИА «7 новостей».

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что потепление и сильную метель спрогнозировали синоптики в Москве. Во вторник, 15 января, в столице сохранится сильный ветер, при этом будет скользко.

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