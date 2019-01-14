Новый семейный центр открылся в Тюменской области

В селе Каскара Тюменской области открылся новый семейный центр «Высота». В нем могут научиться чему-то новому не только дети, но и взрослые.

В новом центре на бесплатной основе проводятся различные мастер-классы, пробные занятия. В ближайшее время планируют запустить серию необычных проектов, среди которых «От мамы с любовью» — он направлен на самореализацию мам-рукодельниц, сообщает портал «Наш город» со ссылкой на Вслух.ру.

Для детей в «Высоте» организованы уроки по скорочтению, каллиграфии, программированию, электронике. Также создан мини-сад для развития детей.

Ранее сообщалось о том, что в Орловской области планируют ликвидировать социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник». На данный момент идет процесс создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения.