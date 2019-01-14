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Около 7,5 млн тюльпанов вырастят в питомнике в Калининградской области

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Питомник рядом с Гвардейском в Калининградской области вырастит порядка 7,5 млн тюльпанов. Цветы подготовят к 14 февраля и 8 марта.

Укорененные луковицы начали выставлять в теплицы в начале 2019 года. Ожидается, что цветы будут готовы для срезки ко Дню Святого Валентина и Международному женскому дню. Луковицы помещены в специальный питательный раствор, который подготовлен по рекомендации садовников из Нидерландов. Почва для выращивания не требуется, сообщает Калининград.Ru.

Большая часть цветов уже продана.

Ранее сообщалось, что в Брянской области создали большой розарий. Семья, открывшая питомник, выращивает 80 видов различных цветов.

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