Около 7,5 млн тюльпанов вырастят в питомнике в Калининградской области

Питомник рядом с Гвардейском в Калининградской области вырастит порядка 7,5 млн тюльпанов. Цветы подготовят к 14 февраля и 8 марта.

Укорененные луковицы начали выставлять в теплицы в начале 2019 года. Ожидается, что цветы будут готовы для срезки ко Дню Святого Валентина и Международному женскому дню. Луковицы помещены в специальный питательный раствор, который подготовлен по рекомендации садовников из Нидерландов. Почва для выращивания не требуется, сообщает Калининград.Ru.

Большая часть цветов уже продана.

Ранее сообщалось, что в Брянской области создали большой розарий. Семья, открывшая питомник, выращивает 80 видов различных цветов.