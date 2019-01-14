Массовая драка в пятигорской бургерной попала на видео

Камеры наблюдения засняли массовую драку в одной из бургерных в Пятигорске.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как несколько человек, вооруженных ножами, набросились на посетителя, который стоял с палкой, похожей на биту.

Инцидентом уже заинтересовался главк МВД по Ставропольскому краю. Правоохранители изучают видеозапись, устанавливаются личности участников драки.

Ранее в сентябре мужчина устроил поножовщину в зале ожидания Курского вокзала. Он ранил кухонным ножом молодого человека и девушку. Инцидент попал на видео.