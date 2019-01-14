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Амурские моржи впервые одержали победу на соревнованиях в Китае

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Российские моржи впервые победили на соревнованиях по зимнему плаванию, которые проводились в городе Ичунь провинции Хэйлунцзян в Китае. Спортсмены из Амурской области взяли золото в командном зачете.

В IV Международных соревнованиях по зимнему плаванию принимали участие сильнейшие пловцы из КНР, России и других стран, для которых температура воды не имеет значения. В общей сложности соревновались 15 команд.

Как сообщает Амурская служба новостей, после завершения выступлений на различных дистанциях сразу у трех сборных было равенство очков. Финальную эстафету выиграли россияне. Хозяева чемпионата заняли второе место, а пловцы из Харбина оказались третьими.

Накануне, 13 января, традиционные купания моржей прошли в Берлине. Люди погружались в воду, температура которой составляла около +3 градусов.

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