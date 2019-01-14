Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707

Грузовой самолет Boeing 707 разбился в понедельник, 14 января, в пригороде Тегерана.

Всего на борту воздушного судна находились 16 человек. Выжить удалось только бортовому инженеру.

Как сообщает агентство ISNA, на месте крушения был обнаружен черный ящик.

«Среди сгоревших обломков найден черный ящик самолета Boeing 707», — говорится Telegram-канале агентства.

Boeing 707 выполнял рейс из Бишкека в город Карадж в пригороде иранской столицы — самолет осуществлял доставку мяса. По данным СМИ, воздушное судно должно было совершить посадку в аэропорту «Пайям», однако пилот по ошибке попытался приземлиться в аэропорту «Фатх», который расположен поблизости. Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену аэропорта, а потом в жилой район.