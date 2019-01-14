Подросток в Дагестане умер от менингита

В Дагестане проводится проверка по факту смерти 13-летнего мальчика от менингита. По предварительным данным, подростку изначально не смогли поставить правильный диагноз.

По данным Минздрава республики, мальчика доставили не в государственное учреждение, а в частную клинику. Медики исключили инфекционные заболевания и предположили, что у подростка геморрагическй васкулит. Позже из частной клиники школьника в тяжелом состоянии направили в детскую республиканскую больницу, а затем в инфекционную больницу. Спасти жизнь несовершеннолетнего не удалось.

По факту смерти ребенка проводится проверка. Врачи вакцинируют всех, кто контактировал с пациентом, сообщает NewsTracker.