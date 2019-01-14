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МИД Китая посоветовал канадскому премьеру изучить международное право

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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Канадскому премьеру Джастину Трюдо сначала надо изучить международное право, прежде чем заявлять, что Пекин проявил неуважение к дипломатическому иммунитету при задержании канадца Майкла Коврига. Об этом на брифинге в понедельник, 14 января, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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Дипломат пожелала Канаде «не делать из себя посмешище». Ковриг не имеет дипломатический иммунитет, отметила она, «неважно, с какой стороны на это посмотреть», передает «РИА Новости». В настоящее время гражданин Канады не дипломатический работник и приехал в Китай по бизнес-визе и обычному паспорту.

Сотрудника неправительственной организации «Международная кризисная группа» Майкла Коврига задержали в середине декабря в ходе визита в Пекин. Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что задержанием канадца Пекин показал неуважение к принципам дипломатического иммунитета.

Хуа Чуньин пояснила, что Ковриг подозревается в причастности к деятельности, угрожающей национальной безопасности КНР, и, согласно нормам международного права и Венской конвенции о дипломатических сношениях, канадец не имеет никакого иммунитета.

Отношения Канады и Китая обострились после того, как в Ванкувере по американскому запросу задержали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

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