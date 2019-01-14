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Жители 20 домов остались без отопления в Свердловской области из-за аварии

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В городе Каменск-Уральский Свердловской области без отопления остались жители 20 домов. Причиной отключения стала авария на трубопроводе.

Как сообщает сайт УК «Дирекция единого заказчика», отопление было нарушено в некоторых домах на улицах Парковая, Привокзальная, Репина, Кунавина и Теовсяна.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в аварийной службе, отключение отопления является плановым. Изначально ремонт трубопровода был запланирован на 15 января, но в этот день ожидается похолодание, в связи с чем его было решено провести раньше.

Ремонтная служба обещает включить подачу тепла в дома до 15:00. Тем временем горячая вода в квартиры подается по обратной схеме, возможно снижение температуры. По завершении работ температура воды придет в норму.

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