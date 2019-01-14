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Офис Васюганского заповедника в апреле откроется в Томске

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Дирекция Васюганского заповедника появится в Томске к середине апреля. Ее сотрудники будут организовывать научные исследования Большого Васюганского болота, заниматься познавательным туризмом и экологическим мониторингом.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обращался к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением разместить офис заповедника на территории региона. Об этом пишет РИА «Томск». Дирекция будет находиться в ведении Минприроды России. 

Васюганские болота — одни из самых больших болот в мире, расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша. В сентябре 2017 года на этой территории создан заповедник. В июне 2018 года Васюганский заповедник объединен с заповедником Кузнецкий Алатау.

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