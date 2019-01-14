Евросоюз осудил задержание главы парламента Венесуэлы

Евросоюз (ЕС) осудил задержание в Венесуэле председателя парламента страны Хуана Гуайдо и потребовал соблюдения его гражданских прав. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС, сообщает 14 января ТАСС.

«Европейский союз выражает полную солидарность с председателем Национальной ассамблеи, демократически избранного института», — отметили в ЕС. Обеспечение гражданских прав и свобод Гуайдо относится ко всем членам парламента, оно гарантировано иммунитетом по конституции, уточняется в заявлении.

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на новый шестилетний срок. Он вступил в должность 10 января 2019 года.

Оппозиция назвала политика узурпатором, а Верховный суд Венесуэлы в изгнании, находящийся в Вашингтоне, призвал Гуайдо взять на себя полномочия президента. 11 января Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства.

Главу оппозиционного парламента задержали по время поездки на политический митинг недалеко от города Ла-Гуайра и отпустили спустя несколько часов разбирательства.