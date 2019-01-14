Подросток погиб от удара током на путях в Красноярском крае

В городе Назарово Красноярского края на железнодорожных путях погиб 13-летний подросток. Он спрыгнул с виадука на стоявший поезд и коснулся высоковольтных проводов.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, инцидент произошел вечером 12 января. Группа подростков двигалась по мосту. В какой-то момент один из них перелез через ограждение и спрыгнул на контейнер стоящего под виадуком поезда. Он погиб от удара током.

В пресс-службе Красноярской железной дороги пояснили, что в сетях напряжение — 27,5 тыс. вольт. Долгое время медики не могли подойти к мальчику, пока не обесточили провода.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на станции Полтавской погиб 14-летний подросток. Он хотел подняться на цистерну, но получил удар током.