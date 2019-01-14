Помпео прервал ближневосточное турне

Госсекретарь США Майк Помпео прерывает свое ближневосточное турне. Об этом 14 января сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник в американском госдепартаменте.

Отмечается, что причиной такого решения стала необходимость присутствия Помпео на похоронах одного из членов его семьи. В настоящее время он находится в Саудовской Аравии. Госсекретарь успеет посетить в понедельник Оман, чтобы провести запланированные переговоры, после чего вылетит на родину.

Источник в госдепартаменте отмечает, что визит в Кувейт будет отменен, но состоится в ближайшем будущем. В ходе своего нынешнего турне госсекретарь США посетил Иорданию, Ирак, Египет, Бахрейн, ОАЭ и Катар.

8 января Помпео заявил, что Соединенные Штаты уничтожили 99% сил ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ). Он отметил, что в своем турне будет призывать лидеров стран Ближнего Востока сплотиться с целью помочь США противостоять политике Ирана, которая, по версии Вашингтона, направлена на поддержку международного терроризма.