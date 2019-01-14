Не оплатившего штраф красноярца отправили на работы в «Роев ручей»

Суд Красноярска приговорил жителя города к 30 часам обязательных работ в парке флоры и фауны «Роев ручей». Такое решение суд принял за неуплату мужчиной штрафа ГИБДД в 500 рублей.

ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу краевого УФССП поясняет, что сначала водителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение ПДД. Положенный за это штраф — 500 рублей — он оплачивать отказался.

Тогда сотрудники ГИБДД составили протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд удвоил размер штрафа. Но мужчина и тогда не стал оплачивать долг.

На этот раз ему были назначены обязательные работы. Кроме того, суд вынес постановление об исполнительском сборе в размере 7% от суммы долга.

Ранее стало известно, что в 2018 году в ГИБДД поступило около 500 тыс. жалоб от граждан на нарушения ПДД. Наибольшее число — от жителей Москвы и Татарстана.