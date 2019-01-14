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Женщину и подростка госпитализировали с отравлением газом в Казани

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35-летняя женщина и ее 15-летняя дочь госпитализированы с отравление угарным газом в Казани. Специалисты проверяют газовое оборудование.

Инцидент произошел в Приволжском районе Казани. По данным МЧС, 35-летняя женщина и 15-летняя девочка отравились угарным газом. Обе были госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщает InKazan.ru.

По данным специалистов газовой службы, оборудование в квартире находится в исправном состоянии. Причины отравления двух человек устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области газом отравилась супружеская пара. 36-летний мужчина скончался в доме, его жена обнаружена без сознания и госпитализирована.

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