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Сотрудник колонии в Алтайской крае получил 10 лет за взятки

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Экс-руководителя отдела в исправительной колонии № 9 УФСИН России по Алтайскому краю осудили за получение взяток от заключенных. Суммы варьировались от 40 тыс. до 300 тыс. рублей.

С 2014 по 2017 год обвиняемый вымогал взятки в крупном размере у отбывающих наказание в исправительной колонии Рубцовска. В случае отказа он угрожал сфальсифицировать материалы о нарушениях или составить отрицательную характеристику. Из-за этого заключенных могли бы перевести в штрафной изолятор (ШИЗО) или поместить в строгие условия отбывания наказания, передает altapress.ru.

Начальник отдела приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд обязал его выплатить около 5 млн рублей штрафа. 

В декабре бывший начальник отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД Юрий Тимченко и его посредник в получении взятки Сергей Зиновенко были осуждены по уголовному делу о мошенничестве. Решение вынес Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Тимченко приговорен к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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