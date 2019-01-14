Грузоподъемность ледовой переправы через реку Яну повысили на Колыме

На ледовой переправе через реку Яну в Магаданской области увеличили грузоподъемность. Допустимая масса автомобилей повышена с 5 до 20 т.

Сейчас минимальная толщина льда составляет 68 см, а максимальная — 95 см, сообщил ИА MagadanMedia государственный инспектор Центра ГИМС МЧС по Магаданской области Олег Бугаков.

Ледовая переправа через Яну была открыта 20 декабря. Она находится на единственной дороге к нескольким селам. Пользоваться ею разрешили только в светлое время суток.

На обоих берегах реки установлены информационные щиты, а за безопасностью следят сотрудники МЧС и дорожно-эксплуатационного предприятия «Магаданское».