Прямой эфир

Грузоподъемность ледовой переправы через реку Яну повысили на Колыме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На ледовой переправе через реку Яну в Магаданской области увеличили грузоподъемность. Допустимая масса автомобилей повышена с 5 до 20 т.

Сейчас минимальная толщина льда составляет 68 см, а максимальная — 95 см, сообщил ИА MagadanMedia государственный инспектор Центра ГИМС МЧС по Магаданской области Олег Бугаков.

Ледовая переправа через Яну была открыта 20 декабря. Она находится на единственной дороге к нескольким селам. Пользоваться ею разрешили только в светлое время суток.

На обоих берегах реки установлены информационные щиты, а за безопасностью следят сотрудники МЧС и дорожно-эксплуатационного предприятия «Магаданское».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восемь ледовых переправ испытали на прочность в Хабаровском крае
Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника затопления Тушинского тоннеля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017