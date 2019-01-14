Семейная пара отравилась газом в Волгоградской области

Житель Волгоградской области погиб из-за отравления газом. Его супруга госпитализирована.

По предварительным данным, газ начал распространяться по частному дому в Камышине из ванной комнаты. Причиной стала неправильная эксплуатация газовой водонагревательной колонки. 36-летний мужчина скончался в результате отравления газом, его супруга обнаружена без сознания, ее госпитализировали. Об этом сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Следователи уточняют, что дымоход был заложен ветошью. Кроме того, на газовом нагревателе был отсоединен датчик тяги, что является нарушением правил безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.