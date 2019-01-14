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Благотворительный «Мишкопад» устроили на хоккейном матче в Хабаровске

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Фото: ХК «Амур»
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В Хабаровске на льду спорткомплекса «Платинум Арена» провели благотворительную акцию «Мишкопад». Она состоялась после матча «Амур»–«Северсталь». На лед болельщики отправили 1210 мягких игрушек.

Как поясняет ИА AmurMedia, «Мишкопад» уже стал традиционной благотворительной акцией. В истории ХК «Амур» она проводится уже в четвертый раз. В трех предыдущих акциях собрали 1357, 857 и 1160 плюшевых игрушек соответственно. В этом году в мероприятии приняли участие журналисты, телеведущие, музыканты, спортсмены и политики. Все игрушки, собранные в рамках акции, передадут в детские дома и реабилитационные центры Хабаровского края.

Агентство напоминает, что акция «Мишкопад», более известная как Teddy Bear Toss, впервые была проведена в 1993 году. Ее придумал директор по маркетингу клуба WHL «Кэмлупс Блэйзерс» Дон Ларсон. Сейчас «Мишкопад» проводится на разных хоккейных аренах мира и считается одной из самых ярких и добрых акции в хоккейном спорте.

Ранее сообщалось о том, что российский хоккеист Евгений Малкин вышел на матч НХЛ в коньках, на которых были написаны слова поддержки в связи с трагедией в Магнитогорске.

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