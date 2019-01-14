Современную сантехническую лабораторию открыли в колледже Биробиджана

В технологическом колледже Биробиджана появилась современная сантехническая лаборатория. Она предназначена для обучения мастеров по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Электромонтажные стенды переоборудовали и укомплектовали, изготовили наглядные стенды и плакаты, установили слесарное оборудование.

Как рассказали ИА EAOMedia в комитете образования ЕАО, теперь в колледже можно проводить практические и лабораторные занятия. Учебные стенды представляют собой модели систем водоснабжения, отопления и канализации. Они позволяют проводить лабораторные работы по курсам «Санитарно-техническое оборудование зданий» и «Городские сети водоснабжения». Студенты будут приобретать знания в области проектирования, устройства и эксплуатации канализационных и водопроводных сетей.

В 2018 году из федерального бюджета ЕАО выделили более 131 млн рублей, которые направили на модернизацию материально-технической базы региональных профессиональных образовательных учреждений, а также на создание условий для развития движения WorldSkills в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что на уроках труда в российских школах ученики будут изучать робототехнику и технологии виртуальной реальности. Во всех городах, население которых превышает 60 тыс. человек, будут созданы технопарки для освоения этих наук.