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Храм канонической УПЦ в Житомирской области Украины захватили радикалы

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Фото: союз православных журналистов
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Радикально настроенные лица захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ворсовка Житомирской области, сообщил 14 января местный протоиерей Павел Линник.

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«Были привезены неизвестные люди, которые угрожали всем прихожанам и священникам. <...> Господь всем судья. Вот как строится Стамбульский патриархат на Украине, делайте выводы», — написал священнослужитель в соцсети Facebook.

По мнению протоиерея, к организации захвата был причастен председатель малинской ячейки радикально-националистического всеукраинского объединения «Свобода», а также сельский глава.

Аналогичный инцидент произошел накануне, 13 января, в селе Красноволя Волынской области Украины. Представители так называемой Православной церкви на Украине (ПЦУ), созданной на базе двух раскольнических организаций, захватили храм канонической УПЦ и не пропустили туда настоятеля Свято-Михайловской общины протоиерея Андрея Геналюка вместе с верующими.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии «новой церкви» на Украине, созданной на основе двух неканонических церквей. В Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнули, что данная бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

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